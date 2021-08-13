Игру про жизнь в космосе отдают бесплатно и навсегда

Rebel Galaxy представляет из себя ролевую игру про жизнь в космосе с открытым миром. Игрокам предстоит изучать мир, бороться с врагами, торговать, налаживать отношения с местными инопланетными обитателями и не только. Словом, предстоит выживать и развиваться на самом краю известной Вселенной.

Отметим, что в обычное время игра продается за 419 рублей, тогда как сейчас ее отдают бесплатно. Продлится данная раздача вплоть до 19 августа 18:00 по московскому времени. Скачать Rebel Galaxy можно перейдя по этой ссылке. Также были объявлены игры, которые следующими на очереди станут бесплатными: шутер Void Bastards и мультяшный платформер Yooka-Laylee.