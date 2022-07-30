Игру PUBG официально запретили в Индии

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Игру PUBG официально запретили в ИндииТочнее, её индийский вариант
В Индии запретили аналог популярной во всём мире игры PUBG Mobile Lite. Индийский вариант называется Battlegrounds Mobile India, а основная версия была запрещена ещё в 2020 году. Продукт уже удалили из Google Play и App Store на территории страны.
Издатель игры студия Krafton подтвердила удаление игры в Индии и потребовала объяснений. Акции южнокорейской компании упали на 9%.
Предположительно, запрет Battlegrounds Mobile India связан с тем, что данные геймеров уходят на китайские серверы, что может угрожать безопасности пользователей. В Krafton подтвердили факт отправки данных на сторонние серверы, но с утверждением, что всё происходит законно.
«Подобно другим мобильным играм и приложениям, Battlegrounds Mobile India использует сторонние решения для предоставления уникальных игровых функций. В процессе использования этих решений некоторые игровые данные передаются третьим лицам», — отметил представитель Krafton.