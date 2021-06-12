Игру-симулятор колонизации Марса раздают бесплатно и навсегда

Surviving Mars представляет из себя экономическую стратегию о колонизации Марса. Игрокам предстоит развивать собственную колонию, выживания без дополнительных ресурсов с Земли. Так, в игре нужно взять на себя весь процесс освоения Красной планеты, начиная от разведок и сбора припасов, заканчивая строительством убежищ.

Примечательно, что сервис раздает расширенное издание Surviving Mars. В составе данного издания набор зданий «Мегаполис» со скинами разных построек, радиостация и альтернативные стили жилых домов. Отметим, что в обычное время Surviving Mars Deluxe Edition продается за 2 868 рублей. Вплоть до 14 июня его можно ухватить со 100% скидкой. Для бесплатной загрузки игры можно перейти по этой ссылке.