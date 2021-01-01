Игру-симулятор управления Парком Юрского периода отдают бесплатно и навсегда

Jurassic World Evolution представляет из себя экономический симулятор, в котором геймерам предоставляется возможность взять на себя роль управляющего легендарным архипелагом Муэртес. В игре можно строить научные, развлекательные и защитные комплексы, создавать динозавров с уникальными свойствами, способных мыслить и чувствовать, покупать острова и многое другое.

Напомним, что в обычное время стоимость этого тайтла составляет 1 600 рублей, тогда как вплоть до 7 января 19:00 по московскому времени его можно установить бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.