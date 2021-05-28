Игру-стратегию по мотивам Второй мировой войны раздают бесплатно и навсегда

Так, вплоть до 31 мая можно ухватить набор, в составе которого стратегия по мотивам Второй мировой войны Company of Heroes 2, а также дополнительный контент Company of Heroes 2: Наступление в Арденнах”. С помощью DLC пользователи могут ознакомиться с Армией США в 18 сценариях для одного игрока. Набор со 100% скидкой доступен по этой ссылке.

С 91% скидкой, в свою очередь, продают набор Company of Heroes 2 Master Collection с рядом дополнительного контента к игре. В обычное время комплект продают за 2 344 рубля, тогда как сейчас его можно купить за 204.