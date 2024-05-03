Игрушечные «близняшки» из Atomic Heart поступили в продажу за $190. Но в России их не купить

Высота фигурки вместе с подставкой достигает 30 сантиметров. Она изображает «близняшек» в изящной позе на тщательно проработанной подставке, которая точно передает атмосферу игры.

Тираж фигурок ограничен, их можно предзаказать уже сейчас по цене $190, что составляет примерно 17 600 рублей. Однако покупатели из России не смогут приобрести эти фигурки, так как они доступны для заказа только в США и Канаде.