Игрушечные «близняшки» из Atomic Heart поступили в продажу за $190. Но в России их не купить

Опубликовано 03 мая 2024, 07:44
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Игрушечные «близняшки» из Atomic Heart поступили в продажу за $190. Но в России их не купитьИ это печально
Фанаты экшен-шутера Atomic Heart теперь могут украсить свои полки фигуркой известных «близняшек» из игры.
Создатели проекта, в сотрудничестве с издателем Focus Entertainment, представили новую коллекционную статуэтку, выполненную с впечатляющим вниманием к деталям.
Фигурка изготовлена из высококачественной смолы, каждый экземпляр детализирован вручную, что добавляет уникальности каждой статуэтке.
Высота фигурки вместе с подставкой достигает 30 сантиметров. Она изображает «близняшек» в изящной позе на тщательно проработанной подставке, которая точно передает атмосферу игры.
Тираж фигурок ограничен, их можно предзаказать уже сейчас по цене $190, что составляет примерно 17 600 рублей. Однако покупатели из России не смогут приобрести эти фигурки, так как они доступны для заказа только в США и Канаде.