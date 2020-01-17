Игры Assassin's Creed распродают с максимальными скидками
Так, если раньше Assassin's Creed Origins была доступна за 1999 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 499 рублей ( 75% скидка).
Акция также коснулась Assassin's Creed Syndicate, которую можно приобрести за 539 рублей ( 70% скидка) вместо прежних 1799 рублей.
По 70% скидке можно также купить Assassin's Creed Unity. Таким образом игра выйдет всего в 449 рублей вместо 1499 рублей.
Также по 67% скидке доступна самая актуальная на сегодняшний день часть игры, а именно Assassin's Creed Odyssey, вышедшая два года назад. Так, стоимость игры упала с 1999 рублей до 799 рублей.
Однако стоит отметить, что распродажа является временной и закончится уже 20 января. Ознакомиться с полным списком игр, доступных по сниженной цене можно перейдя по ссылке.