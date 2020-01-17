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Игры Assassin's Creed распродают с максимальными скидками

Скидки до 75%
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, которая придется по нраву всем любителям популярной Assassin's Creed. Так, сразу несколько игр серии продаются по максимальным скидкам.

Так, если раньше Assassin's Creed Origins была доступна за 1999 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 499 рублей ( 75% скидка).

Акция также коснулась Assassin's Creed Syndicate, которую можно приобрести за 539 рублей ( 70% скидка) вместо прежних 1799 рублей.

По 70% скидке можно также купить Assassin's Creed Unity. Таким образом игра выйдет всего в 449 рублей вместо 1499 рублей.

Также по 67% скидке доступна самая актуальная на сегодняшний день часть игры, а именно Assassin's Creed Odyssey, вышедшая два года назад. Так, стоимость игры упала с 1999 рублей до 799 рублей.

Однако стоит отметить, что распродажа является временной и закончится уже 20 января. Ознакомиться с полным списком игр, доступных по сниженной цене можно перейдя по ссылке.