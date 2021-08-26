Игры-бестселлеры распродают с огромными скидками

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Игры-бестселлеры распродают с огромными скидкамиВплоть до 85%
В онлайн-магазине GOG стартовала распродажа игр-бестселлеров. Участвуют такие хиты, как Cyberpunk 2077, Ведьмак и другие, а размер максимальной скидки достигает 85%.
На 79% подешевел Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года. Так, если в обычное время тайтл отдают за 1 499 рублей, то сейчас он стоит 309.
70% скидка достала известной игре про выживание во времена Чумы — A Plague Tale: Innocence. Напомним, что ранее ее продавали за 1 599 рублей, тогда как в рамках распродажи она доступна всего за 479.
За 99 рублей вместо прежних 599, в свою очередь, продается Sleeping Dogs: Definitive Edition.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвую в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция через шесть дней.