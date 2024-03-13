Игры Blizzard вновь заработают в Китае после скандального ухода компании из страны

NetEase Guangzhou будет отвечать за разработку, а Leikir — за маркетинг. Это знаменует собой новую эру сотрудничества между двумя компаниями.

Почему это важно?

Blizzard — один из самых популярных разработчиков игр в мире, а Китай — один из крупнейших игровых рынков.

Возвращение игр Blizzard означает, что миллионы китайских игроков снова смогут насладиться любимыми играми, такими как World of Warcraft, Diablo и StarCraft.

NetEase — опытный разработчик и издатель игр, который имеет большой опыт работы на китайском рынке.

Leikir — это маркетинговая компания, которая специализируется на игровой индустрии.

Когда игры Blizzard будут доступны в Китае? Ожидается, что проекты компании вернутся в страну не раньше конца марта и не позже 4 апреля.

При этом доступны будут все игры Blizzard, которые уже можно было попробовать в Пекине до января 2023 года.