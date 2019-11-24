Игры
Сегодня 16:22
Игры для консолей Nintendo продают со скидками до 90%
Акция продлится до 1 декабря
Конец текущего года богат на очень выгодные акции и распродажи. На этот раз порадовать скидками на игры решили владельцев консоли Switch, запустив акцию под названием “Киберскидки 2019”.
Так, в данную распродажу вошли порядка 150 игр, среди которых можно найти и новинки текущего года, например популярный футбольный симулятор FIFA 20 Legacy Edition за 2449 рублей.
Также, в рамках распродажи можно приобрести одну из самых крупных игр Nintendo, а именно The Legend of Zelda: Breath of the Wild с открытым миром, всего за 3674 рублей вместо 5249 рублей.
Акция коснулась и популярного шутера DOOM, который можно урвать с 50% скидкой, а это 2249 рублей вместо 4499 рублей.
Отметим, что данная акция будет завершена уже 1 декабря в 23:59 по Москве. Полный список игр, которые участвуют в распродаже, можно найти на официальном сайте фирменного магазина Nintendo eShop.