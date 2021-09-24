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Игры для консоли Nintendo продают со скидками до -75%До 3 октября
В онлайн-магазине игр для консоли Nintendo стартовала новая акция со скидками вплоть до -75%.
Так, на 75% дешевле можно ухватить Rayman Legends: Definitive Edition. Напомним, что в обычное время игру продают за 2199 рублей, тогда как сейчас она доступна за 549.
На 63% упала стоимость игры Mario + Rabbids® Битва За Королевство. Так, если ранее ее можно было купить за 2199 рублей, то сейчас она продается за 813.
Популярный файтинг Mortal Kombat 11 можно ухватить за 1279 рублей вместо исходных 3199.
Стоимость полного издания игры Ведьмак 3: Дикая Охота упала с 4499 рублей до 2699.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 3 октября.