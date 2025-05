Игры для Nintendo Switch 2 в России подорожают до 9500 рублей

Такая цена будет установлена, например, на новинки Mario Kart World и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Другие проекты, включая The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, обойдутся чуть дешевле — 8499 рублей. Hogwarts Legacy на Nintendo Switch 2 будет стоить 7499 рублей.

Представители компании уточняют, что указанные цены касаются картриджей, совместимых только с новой версией консоли. При этом часть стоимости, до 50%, можно будет покрыть бонусами из программы лояльности, действующей в сети.

Если сравнивать с европейскими ценами в Nintendo eShop, разница ощутимая. Например, в цифровом магазине игры из топ-листа стоят от 60 до 80 евро, что по внутреннему курсу ритейлера (90 рублей за евро) составляет от 5400 до 7200 рублей. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, например, доступен в Европе за 70 евро (около 6300 рублей), а Hogwarts Legacy — за 60 евро (примерно 5400 рублей).

Таким образом, средняя наценка на одну игру для российского рынка составляет около 2000 рублей.

В то же время представители «М.Видео-Эльдорадо» подчеркивают, что объявленные цены пока носят предварительный характер. Окончательная стоимость может измениться ближе к выходу консоли.