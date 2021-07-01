Игры для Nintendo Switch продают со скидками до 96%

Итак, с 96% скидкой можно скачать игру Overlanders — это гонки, в которые можно играть в компании пяти друзей. Ранее ее продавали за 1725 рублей, а сейчас за 69.

С 95% скидкой, в свою очередь, предлагается купить игру-головоломку Agent A. Стоимость тайтла упала с 1 499 рублей до 74.

Стоимость стратегического пошагового шпионского триллера Phantom Doctrine упала с 1 499 рублей до 149.

Мультяшная игра про монстров Tied Together отдается всего за 69 рублей. Стандартная стоимость игры — 1049 рублей.

Ознакомиться с другими играми, которые продаются с большими скидками, можно перейдя по этой ссылке.