Игры для PlayStation продают с большими скидками

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Игры для PlayStation продают с большими скидкамиДо 22 июля
В онлайн-магазине PlayStation Store стартовала акция “Планета скидок”. В ее рамках популярные игры для консоли продаются со скидками до 80%.
На 80% упала стоимость игры про Лару Крофт — Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. Так, если ранее ее продавали за 4 639 рублей, то сейчас она доступна за 927.
За полцены можно ухватить Grand Theft Auto: The Trilogy. Ранее это издание продавали за 2 499 рублей, а сейчас оно доступно за 1 249.
Популярная хоррор-игра Resident Evil 2 сейчас продается с 60% скидкой — за 919 рублей вместо 2 299.
Ознакомиться со всеми играми, которые продаются в рамках распродажи со скидками, можно перейдя по этой ссылке.