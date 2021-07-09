Игры для PlayStation продают с большими скидками

За полцены можно ухватить Grand Theft Auto: The Trilogy. Ранее это издание продавали за 2 499 рублей, а сейчас оно доступно за 1 249.

Популярная хоррор-игра Resident Evil 2 сейчас продается с 60% скидкой — за 919 рублей вместо 2 299.