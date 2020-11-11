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Игры
Сегодня 18:32

Игры для PlayStation продают со скидками до 85%

До 1 декабря
Хорошие новости для владельцев PlayStation 4. Так, в онлайн-магазине PS Store запущена очередная распродажа игр со скидками до 85%. В распродаже можно встретить такие популярные тайтлы, как Assassin’s Creed, God of War и прочие.

Так, Assassin’s Creed IV Black Flag можно ухватить за 714 рублей. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 429 рублей.

Batman: Arkham Collection, в свою очередь, предлагается за 1 429 рублей вместо прежних 3 499 рублей.

С 67% скидкой можно ухватить The Division 2, тогда как стоимость God of War III, в рамках распродажи, упала с 1 429 рублей до 714 рублей.

Распродажа закончится 1 декабря в 03:00 по Москве.