Игры
Сегодня 17:19
Игры для Playstation продаются по максимальным скидкам
Скидки достигают 80%
Компания Sony запустила в своем фирменном магазине игр для консолей PlayStation Store новую акцию. В ее рамках геймерам доступен целый ряд игр по очень выгодным ценам.
Так, игра Firewatch, которая ранее стоила порядка 1399 рублей, сейчас доступна всего за 279 рублей ( 80% скидка).
В рамках распродажи по сниженной цене можно приобрести хоррор игру Layers of Fear, которая доступна всего за 574 рубля.
Отметим, что акция продлится ограниченное время, а именно до 6 февраля. Ознакомиться с полным списком игр, которых коснулись скидки, можно по ссылке.