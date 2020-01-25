Ferra
Игры
Сегодня 17:19

Игры для Playstation продаются по максимальным скидкам

Скидки достигают 80%
Компания Sony запустила в своем фирменном магазине игр для консолей PlayStation Store новую акцию. В ее рамках геймерам доступен целый ряд игр по очень выгодным ценам.

Так, игра Firewatch, которая ранее стоила порядка 1399 рублей, сейчас доступна всего за 279 рублей ( 80% скидка).

С 80% скидкой можно также ухватить популярную Life is Strange: Before the Storm. Напомним, что в обычное время игра стоит 1799 рублей.

По скидке также продается игра про девушку с шизофренией Hellblade: Senua’s Sacrifice, стоимость которой упала с 2199 рублей до 899 рублей ( 59% скидка).

В рамках распродажи по сниженной цене можно приобрести хоррор игру Layers of Fear, которая доступна всего за 574 рубля.

Отметим, что акция продлится ограниченное время, а именно до 6 февраля. Ознакомиться с полным списком игр, которых коснулись скидки, можно по ссылке.