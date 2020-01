Игры для Playstation продаются по максимальным скидкам

С 80% скидкой можно также ухватить популярную Life is Strange: Before the Storm. Напомним, что в обычное время игра стоит 1799 рублей.

По скидке также продается игра про девушку с шизофренией Hellblade: Senua’s Sacrifice, стоимость которой упала с 2199 рублей до 899 рублей ( 59% скидка).