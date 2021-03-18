Игры
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Игры для PlayStation продаются с большими скидками
До 1 апреля
Череда весенних распродаж набирает обороты. Нескольким ранее мы писали о снижении цен на игры в онлайн-магазине Microsoft, однако с большими скидками могут приобрести тайтлы и владельцы консоли PlayStation.
В рамках акции игру Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition можно ухватить с 75% скидкой, то есть всего за 1249 рублей вместо 4999. Также упала на 75% стоимость следующих игр: Need for Speed Heat Deluxe Edition, Vampyr, The Sims 4, Little Nightmares и другие.
В то же время, 80% скидка досталась тайтлу Titanfall 2 Edition Ultime, Watch Dogs 2, The Sinking City и другим.
В акции можно встретить более 500 игр и дополнительного контента. Посмотреть все предложения можно по этой ссылке.