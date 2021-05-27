Игры
Сегодня в 15:36
Игры для PlayStation продаются с большими скидками
Вплоть до 86%
В PlayStation Store стартовала новая акция “Время играть”, в рамках которой игры для фирменной консоли продаются с большими скидками.
Баскетбольный симулятор NBA 2K21 можно ухватить со скидкой -86%. Напомним, что в обычное время его продают за 4 999 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 699.
С 80% скидкой можно купить популярный шутер Far Cry 4. Так, если ранее тайтл был доступен за 1 999 рублей, то сейчас его можно приобрести всего за 399.
Стоимость Resident Evil 2, в свою очередь, упала с 2 299 рублей до 919, тогда как Resident Evil 3 стал дешевле на 67% — купить игру можно за 1 154 рубля вместо прежних 3 499.
Ознакомиться с остальными играми, которые продаются со скидками, можно по этой ссылке.