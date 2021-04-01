Игры
Сегодня в 09:31
Игры для PlayStation продаются со скидками
До 15 апреля
В онлайн-магазине игр для консоли PlayStation запущена очередная распродажа. Sony разделила ее на две части - часть тайтлов можно купить со скидками до 15 апреля, тогда как с 14 по 29 апреля снизится цена на другие игры.
Так, со скидкой 80% можно купить популярный файтинг Tekken 7, а также известную ролевую игру The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition.
В то же время, с 72% скидкой можно ухватить шутер Borderlands 3, а на 70% упала цена на постапокалиптический тайтл Metro Exodus.
Лучшая игра по версии зрителей на премии BAFTA - The Last of Us Part II - продается за 1 934 рублей вместо прежних 4 499.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.