Игры
Сегодня в 15:28
Игры для PlayStation продаются со скидками до 84%
До 18 марта
В онлайн-магазине PlayStation Store стартовала очередная распродажа игр. На этот раз консольные тайтлы отдают со скидками до 84%.
Так, игру серии Assassin's Creed про викингов можно ухватить за 3 014 рублей. Напомним, что в обычное время игра продается за 4 499 рублей.
За 4 019 рублей вместо прежних 6 699 доступен тайтл Watch Dogs: Legion - Gold Edition.
Стоимость набора Call Of Duty: Black Ops Cold War — Набор «Два Поколения» упала с 5 359 рублей до 3 912.
С 84% скидкой, в свою очередь, продается 11-11 Memories Retold. Так, тайтл можно купить всего за 286 рублей вместо 1 789.
Отметим, что акция продлится до 18 марта.