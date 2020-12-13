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Игры для PlayStation продаются со скидками до 90%
В распродаже можно встретить игры, вышедшие в этом году
В PlayStation Store расширился ассортимент игр, участвующих в большой распродаже со скидками до 90%. Теперь в ней можно встретить даже новинку текущего года Assassin's Creed Valhalla.
Так, Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition предлагается за 6 399 рублей вместо прежних 7 999 рублей.
Тайтл Sleeping Dogs Definitive Edition, в свою очередь, предлагается всего за 269 рублей вместо прежних 1 799 рублей.
Игру культовой серии Resident Evil 3: Raccoon City Edition можно приобрести за 1 839 рублей вместо прежних 4 599 рублей.
Цена упала и на вышедшую в этом году Mafia: Definitive Edition. Она доступна за 1 949 рублей вместо прежних 2 599 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Распродажа продлится до 23 декабря.