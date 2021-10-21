Игры для PlayStation распродают со скидками до -90% в честь Хэллоуина

Игры
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Игры для PlayStation распродают со скидками до -90% в честь ХэллоуинаДо 4 ноября
В онлайн-магазине PlayStation Store запустили приуроченную к Хэллоуину распродажу игр. Размер максимальной скидки достигает -90%!
В распродаже упала стоимость более 500 тайтлов, начиная от культовой DOOM Eternal, заканчивая хитами Resident Evil и Bioshock.
С 90% скидкой предлагаются к покупке Murdered: Soul Suspect и Thief — их отдают за 119 рублей вместо исходных 1 199.
На 85% дешевле продается Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Так, если в обычное время тайтл доступен за 1 799 рублей, то сейчас его можно ухватить всего за 269.
С 70% скидкой, в свою очередь, предлагается приобрести хоррор-игру по мотивам фильма “Ведьма из Блэр” — Blair Witch. Ранее игра была доступна за 2 149 рублей, а сейчас продается за 644.
Завершится данная распродажа 4 ноября в 02:59 по московскому времени. Ознакомиться со всеми позициями можно перейдя по этой ссылке.