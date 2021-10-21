Игры для PlayStation распродают со скидками до -90% в честь Хэллоуина

В распродаже упала стоимость более 500 тайтлов, начиная от культовой DOOM Eternal, заканчивая хитами Resident Evil и Bioshock.

С 90% скидкой предлагаются к покупке Murdered: Soul Suspect и Thief — их отдают за 119 рублей вместо исходных 1 199.

На 85% дешевле продается Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Так, если в обычное время тайтл доступен за 1 799 рублей, то сейчас его можно ухватить всего за 269.