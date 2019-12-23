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Игры для PS5 и Xbox Series X будут запускаться за доли секунды

Но все еще медленнее, чем на той же Google Stadia
2020 год обещает быть очень интересным для всех любителей консольного гейминга — именно в грядущем году как Sony, так и Microsoft обещают запустить продажи нового поколения своих консолей. Устройства будут соревноваться во многих аспектах, но одним из самых главных обещает стать время загрузки игры с внутреннего накопителя, так как время данной загрузки на нынешнем поколении реализована преступно отвратительно.

Так, Sony еще в мае сообщила, что PlayStation 5 будет способна запускать игры с SSD-накопителя, установленного внутри консоли, всего лишь за 0,83 секунды. До последнего не было ясно, чем на это ответит Microsoft, но на сегодняшний день “туман войны” исчез, так как представители компании официально заявили о намерении сделать свою новую приставку чуть ли не самой быстрой за всю историю, причем речь идет именно что о времени загрузки игр с внутренней памяти.

Но как бы то ни было, в любом случае все производители в конечном итоге стремятся к нулевой загрузке игр, которую на данный момент могут обеспечить лишь стриминговые игровые сервисы, такие как Google Stadia. Будет ли подобный вариант реализован в рамках жизненного цикла Xbox Series X и PlayStation 5 или же подобные технологии нас ожидают лишь через поколение — время покажет.

Автор: Лилик Ми