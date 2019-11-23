Игры для Xbox One продаются со скидками в честь "черной пятницы”
Так, в рамках распродажи появилась возможность приобрести вторую часть знаменитого хоррора Resident Evil 2 по выгодной цене, а именно за 19,79 долларов или порядка 1200 рублей.
Также, всего за 29,99 долларов или 1 914 рублей можно приобрести популярный шпионский триллер HITMAN 2: Золотое издание.
Распродажа также коснулась пятой части слэшера Devil May Cry 5, которую можно урвать за 19,79 долларов или 1200 рублей.
В распродаже также можно найти и Red Dead Redemption 2 от известной компании Rockstar Games, которая доступна за 29,99 долларов или 1 914 рублей.
Распродажа пройдет с 24 ноября по 2 декабря, однако владельцы подписки Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут покупать игры по скидкам уже сегодня. Кроме того, подписчикам Xbox Live Gold открыт бесплатный доступ к таким играм, как Borderlands 3, Rainbow Six Siege, Prison Architect: Xbox One Edition. Данная акция работает до 25 ноября.
Полный список участвующих в распродаже игр можно найти на официальном сайте Xbox Games Store.