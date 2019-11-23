Игры для Xbox One продаются со скидками в честь "черной пятницы”

Распродажа пройдет с 24 ноября по 2 декабря, однако владельцы подписки Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут покупать игры по скидкам уже сегодня. Кроме того, подписчикам Xbox Live Gold открыт бесплатный доступ к таким играм, как Borderlands 3, Rainbow Six Siege, Prison Architect: Xbox One Edition. Данная акция работает до 25 ноября.

Полный список участвующих в распродаже игр можно найти на официальном сайте Xbox Games Store.