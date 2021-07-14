Игры для Xbox распродают со скидками до 90%

Так, с 90% скидкой можно ухватить симулятор езды на мотоцикле Ride (продается за 300 рублей вместо исходных 3 000) и приключенческий экшен для детей Clouds & Sheep 2 (продается за 73 рубля вместо 741).

На 85% упала цена на многопользовательскую гоночную игру Project CARS 2 (продается за 700 рублей вместо 4 500), симулятор ралли в Южной Америке DAKAR 18 (продается за 250 рублей вместо 1 700), файтинг в аниме стиле DRAGON BALL FighterZ (продается за 1 038 рублей вместо 7 046 рублей).

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