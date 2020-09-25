Игры
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Игры и дополнения популярной серии Devil May Cry продаются с большими скидками
До 28 сентября
Нескольким ранее мы писали о распродаже игр издателя Warner bros. Однако на этой акции Steam не остановился.Также сервис распродает с большими скидками игры и дополнения популярной серии Devil May Cry.
Всего за 249 рублей вместо прежних 999 можно приобрести Devil May Cry.
Четвертая часть игры, в свою очередь, предлагается за 399 рублей, тогда как в обычное время ее стоимость составляет 999 рублей.
Devil May Cry 5 Deluxe Edition, в рамках распродажи, доступна за 1509 рублей. Напомним, что в обычное время стоимость данного издания составляет 2979 рублей.
Распродажа продлится до 28 сентября. Со скидками продается и ряд дополнительного контента для игры. Ознакомиться с полным списком игр и DLC, участвующих в акции, можно по этой ссылке.