Игры из Apple Arcade тормозят на фирменной приставке для телевизоров

Согласно данным, опубликованным журналистами из Macworld, игры, доступные в Apple Arcade на Apple TV 4K потрясают воображение, но при одном условии — если у вас получится заставить эти игры работать должным образом. Так, в качестве примера проблемы обзорщик приводит случай с игрой Frogger in Toy Town, которая имеет настолько низкую частоту кадров в открывающей заставке, что иногда напоминает стоп-моушн анимацию.

Вероятнее всего, проблема связана с оптимизацией софта, а не аппаратными просчетами. В связи с этим остается лишь надеяться на то, что с будущими обновлениями игры начнут работать более плавно, в первую очередь на Apple TV.