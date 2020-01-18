Игры издательства Humble продаются по максимальным скидкам

Кому не нравятся ролевые игры, могут присмотреться к двухмерному представителю жанра beat 'em up, в котором вам с другом предстоит бороться с различными магическими существами — Wizard of Legend. Учитывая, в каком упадке прямо сейчас находится жанр, игра, подобная данной, явно не должна быть упущена теми, кто любит игры подобного рода. А учитывая, что сейчас ее можно приобрести за 186 рублей вместо прежних 372, предложение становится еще более интересным.

И если вы все же решили присмотреть себе одну из игр с распродажи, поторопитесь — предложение действует лишь с 16 по 20 января 2020 года.