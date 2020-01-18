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Игры
Сегодня 15:33

Игры издательства Humble продаются по максимальным скидкам

И, как ни странно, не на собственном сайте, а в Steam
Игры, публикуемые издательством Humble достаточно сложно назвать сверхпопулярными, но как минимум они на слуху за счет самого издателя. Если быть еще более точным, известна площадка, на которой Humble достаточно часто устраивает крупные распродажи, в рамках которых можно ухватить множество игр от сторонних издательств по очень и очень вкусным ценам. На этот раз, правда, распродажа касается ее собственных игр, но и площадка в честь подобного события не совсем привычная — игры распродаются не на официальном сайте Humble, а в популярном онлайн-магазине игр Steam.

В числе игр по скидке есть такие интересные представители инди-сегмента, как Forager — крайне высоко оцененный продукт, представляющий из себя смесь аркады, симулятора и подобие японских RPG наподобие первых Legend of Zelda. В обычное время игра стоит 435 рублей, но сейчас, в честь распродажи, ее можно ухватить за 326 рублей.

Кому не нравятся ролевые игры, могут присмотреться к двухмерному представителю жанра beat 'em up, в котором вам с другом предстоит бороться с различными магическими существами — Wizard of Legend. Учитывая, в каком упадке прямо сейчас находится жанр, игра, подобная данной, явно не должна быть упущена теми, кто любит игры подобного рода. А учитывая, что сейчас ее можно приобрести за 186 рублей вместо прежних 372, предложение становится еще более интересным.

И если вы все же решили присмотреть себе одну из игр с распродажи, поторопитесь — предложение действует лишь с 16 по 20 января 2020 года.