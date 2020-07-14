Игры
Сегодня 16:00
Игры издателя культового шутера Hitman продаются со скидками до 70%
Акция продлится до 16 июля
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle продолжает радовать геймеров выгодными акциями и распродажами. На этот раз игры издателя культового шутера Hitman, а именно японской компании Square Enix, продаются с 70% скидкой.
Так, если ранее популярный ролевой боевик компании Final Fantasy XV продавался за 1499 рублей, то сейчас его можно приобрести за 749 рублей.
В то же время, Final Fantasy VII, стоимость которой ранее составляла 848 рублей, сейчас продается за 424 рубля.
А за 1768 рублей вместо прежних 3536 рублей можно ухватить Final Fantasy XII.
Стоит поторопиться, поскольку данное предложение будет активно лишь до 16 июля. Ознакомиться со всеми тайтлами, участвующими в распродаже издателя Square Enix, можно по этой ссылке.