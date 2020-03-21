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Игры издателя культовой Resident Evil продаются со скидками
Скидки до 80%
Цифровой магазин Humble Bundle продолжает оснащать геймеров выгодными предложениями. На этот раз сервис запустил акцию, в рамках которой игры издателя культовой Resident Evil продаются со скидками.
Так, если ранее издание Resident Evil 7 Gold Edition было доступно за 4004 рублей, то сейчас его можно ухватить вдвое дешевле.
С большой скидкой можно также загрузить легендарный файтинг компании Capcom- Street Fighter V. Напомним, что в обычное время тайтл доступен за 1588 рублей, тогда как с учетом скидки он обойдется в 635 рублей.
А всего за 247 рублей вместо прежних 991 рублей можно урвать популярную Devil May Cry.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится 24 марта. Ознакомиться с полным списком игр, которые участвуют в данной акции, можно по ссылке.