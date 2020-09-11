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Игры издателя популярной Plague Tale продаются со скидками до 85%
До 14 сентября
Сервис цифровой дистрибуции Steam в очередной раз объявил о распродаже игр. На этот раз со скидками до 85% можно приобрести игры издателя популярной Plague Tale о выживании во время чумы.
Напомним, что в обычное время A Plague Tale: Innocence продается за 1 499 рублей, тогда как сейчас тайтл доступен всего за 509 рублей. Действия в игре разворачиваются в 1349 году в окутанной чумой Франции. В качестве главных героев выступают пятнадцатилетняя Амиция и ее младший брат Гуго, которым предстоит не только выжить в разоренном чумой краю, но и спастись от Инквизиции.
С 70% скидкой, в свою очередь, сервис предлагает приобрести игру Vampyr о враче, ставшем вампиром.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Акция продлится до 14 сентября.