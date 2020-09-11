Игры издателя популярной Plague Tale продаются со скидками до 85%

Напомним, что в обычное время A Plague Tale: Innocence продается за 1 499 рублей, тогда как сейчас тайтл доступен всего за 509 рублей. Действия в игре разворачиваются в 1349 году в окутанной чумой Франции. В качестве главных героев выступают пятнадцатилетняя Амиция и ее младший брат Гуго, которым предстоит не только выжить в разоренном чумой краю, но и спастись от Инквизиции.