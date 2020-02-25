Игры
Сегодня 13:11
Игры известного российского разработчика продаются со скидками до 80%
Акция продлится до 2 марта
В последнее время сервис цифровой дистрибуции GOG богат на различные акции. Напомним, что буквально сегодня мы писали о двух распродажах, которые проводит онлайн-магазин, однако и это еще не все. Так, игры известного российского разработчика, а именно 1C Entertainment, продаются со скидками до 90%.
По акции можно купить как прошлогодние новинки, в числе которых так и культовую классику. К первой категории можно отнести игру Re-Legion, которая продается со скидкой всего за 179 рублей вместо прежних 529 рублей.
А всего за 39 рублей можно загрузить любимый многими симулятор водителя грузовика, а именно игру Дальнобойщики 2.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр, участвующих в акции, можно по ссылке.