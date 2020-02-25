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Игры
Сегодня 13:11

Игры известного российского разработчика продаются со скидками до 80%

Акция продлится до 2 марта
В последнее время сервис цифровой дистрибуции GOG богат на различные акции. Напомним, что буквально сегодня мы писали о двух распродажах, которые проводит онлайн-магазин, однако и это еще не все. Так, игры известного российского разработчика, а именно 1C Entertainment, продаются со скидками до 90%.

По акции можно купить как прошлогодние новинки, в числе которых так и культовую классику. К первой категории можно отнести игру Re-Legion, которая продается со скидкой всего за 179 рублей вместо прежних 529 рублей.

А всего за 39 рублей можно загрузить любимый многими симулятор водителя грузовика, а именно игру Дальнобойщики 2.

С 80% скидкой, в свою очередь, доступна квест-игра Братья Пилоты 3.

Скидка также коснулась пошаговой стратегической игры King's Bounty, которую можно ухватить за 79 рублей вместо прежних 299 рублей.

Ознакомиться с полным ассортиментом игр, участвующих в акции, можно по ссылке.