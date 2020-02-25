Игры известного российского разработчика продаются со скидками до 80%

В последнее время сервис цифровой дистрибуции GOG богат на различные акции. Напомним, что буквально сегодня мы писали о двух распродажах, которые проводит онлайн-магазин, однако и это еще не все. Так, игры известного российского разработчика, а именно 1C Entertainment, продаются со скидками до 90%.