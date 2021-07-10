Игры
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Игры-хиты распродают со скидками до 88%До 16 июля
В цифровом магазине Humble bundle стартовала очередная распродажа. Так, с большими скидками предлагается купить игры хиты, вроде “Ведьмака”, Red Dead Redemption и других.
Нашумевшую игру прошлого года — Cyberpunk 2077 — отдают с 33% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 4 452 рубля, тогда как сейчас доступна за 2 983.
Космическая ролевая игра The Outer Worlds, в свою очередь, доступна со скидкой 60% — купить ее можно за 1 781 рубль вместо исходных 4 452.
Стоимость тайтла «Ведьмак 3: Дикая Охота» упала на 80% — с 2 968 рублей до 593.
С 60% скидкой отдают Death Stranding, тогда как популярную хоррор-игру Resident Evil 3 продают на 67% дешевле.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция через шесть дней.