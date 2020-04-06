Игры
Сегодня 12:46
Игры культовой серии "Ведьмак" продаются со скидками до 85%
Стоит поторопиться, акция закончится уже сегодня
Цифровой магазин GOG запустил новую акцию, которая придется по нраву всем любителям игр культовой серии “Ведьмак”. Так, прямо сейчас в сервисе данные тайтлы продаются со скидками до 85%.
Так, если ранее Ведьмак стоил 199 рублей, то сегодня его можно ухватить с 85% скидкой, то есть за 30 рублей.
В то же время Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года продается всего за 457 рублей вместо прежних 1499 рублей.
А всего за 69 рублей можно приобрести Ведьмак 2: Убийцы королей. Напомним, что в обычное время тайтл стоит 419 рублей.
С 60% скидкой, в свою очередь, доступен тайтл Ведьмак 3: Дикая Охота - Кровь и Вино. Так, если раньше его стоимость составляла 799 рублей, то с учетом скидки она упала до 319.
Ознакомиться со всем ассортиментом игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.