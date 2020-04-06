Игры культовой серии "Ведьмак" продаются со скидками до 85%

Так, если ранее Ведьмак стоил 199 рублей, то сегодня его можно ухватить с 85% скидкой, то есть за 30 рублей.

В то же время Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года продается всего за 457 рублей вместо прежних 1499 рублей.

А всего за 69 рублей можно приобрести Ведьмак 2: Убийцы королей. Напомним, что в обычное время тайтл стоит 419 рублей.

С 60% скидкой, в свою очередь, доступен тайтл Ведьмак 3: Дикая Охота - Кровь и Вино. Так, если раньше его стоимость составляла 799 рублей, то с учетом скидки она упала до 319.

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