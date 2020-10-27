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Сегодня 09:07
Игры легендарной серии шутеров Far Cry продают со скидкой до 80%
Одна из самых неожиданных и интересных распродаж за последнее время
Онлайн-площадка Steam, нежданно-негаданно, начала распродажу игр легендарной серии шутеров Far Cry. Что самое интересное, скидка на последнюю на сегодняшний день часть серии достигает 80%.
Так, Far Cry 5, рассказывающую про сектантов в американской глубинке, можно приобрести за 499 рублей вместо 2,499 рублей - именно эта скидка и составляет 80%. Но можно купить не стандартную версию, а Gold Edition - за нее попросят уже 749 рублей (вместо прежних 3,749).
Также со скидкой продается и Far Cry 4. Игра рассказывает про поиски главного героя своих корней, в результате которых он попадет в Гималаи, где и сталкивается с жестоким тираном Паган Мином. За эту часть в Steam попросят 374 рубля вместо 1,249 - общая сумма скидки равняется 70%.
Ну и главная “звезда” распродажи - легендарный Far Cry 3 про выживание в тропиках и борьбу с современным пиратом Ваасом. Ее можно купить за 248 рублей вместо прежних 829.