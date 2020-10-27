Игры легендарной серии шутеров Far Cry продают со скидкой до 80%

Так, Far Cry 5, рассказывающую про сектантов в американской глубинке, можно приобрести за 499 рублей вместо 2,499 рублей - именно эта скидка и составляет 80%. Но можно купить не стандартную версию, а Gold Edition - за нее попросят уже 749 рублей (вместо прежних 3,749).