Игры на бюджетной Xbox Series S будут выходить с задержкой

Опубликовано 04 сентября 2024, 09:091 мин.
Игры на бюджетной Xbox Series S будут выходить с задержкойВот такая она, «народная» консоль
Консоль Xbox Series S снова подверглась критике разработчиков из-за сложностей с оптимизацией игр.
Funcom, работающая над Dune: Awakening, признала, что адаптация игры для менее мощной версии Xbox требует значительных усилий.
Это привело к задержке выхода игры на Xbox Series X и S, поскольку разработчикам нужно больше времени на оптимизацию.
Проблемы с Xbox Series S испытывают и другие студии. Например, релиз Baldur's Gate 3 на Xbox был отложен из-за трудностей с кооперативным режимом для консоли. Аналогичные сложности возникли и у разработчиков Black Myth: Wukong, что также привело к задержке релиза на Xbox.
Эти примеры показывают, что ограничения Series S создают серьёзные препятствия для современных игр, вынуждая разработчиков тратить дополнительные ресурсы на оптимизацию под эту платформу.