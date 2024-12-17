Игры начали терять до 20 fps из-за нового приложения NVIDIA App

Опубликовано 17 декабря 2024, 07:011 мин.
Игры начали терять до 20 fps из-за нового приложения NVIDIA AppОсобенно на Windows 11
Некоторые пользователи заметили снижение производительности в играх из-за работы приложения NVIDIA App.
Проведённые тесты показали, что потеря кадров возможна, иногда вплоть до 20 fps.
Эксперимент проводился на системе с AMD Ryzen 9 7950X3D, RTX 4090 и Windows 10. Были протестированы игры Path of Exile 2, Red Dead Redemption, STALKER 2 и Indiana Jones.
В среднем производительность снизилась на 4-6%, причём это проявлялось в CPU-зависимых сценах. В GPU-нагруженных играх, таких как Indiana Jones, падения fps не наблюдалось.
Снижение производительности связано с потреблением ресурсов процессора приложением, работающим в фоновом режиме. Дополнительно на fps могут влиять включённые функции NVIDIA App, такие как шейдеры или запись экрана.
При этом на Windows 11 потери могут быть связаны с проблемами процессоров AMD и Intel.