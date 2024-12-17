Игры начали терять до 20 fps из-за нового приложения NVIDIA App

Снижение производительности связано с потреблением ресурсов процессора приложением, работающим в фоновом режиме. Дополнительно на fps могут влиять включённые функции NVIDIA App, такие как шейдеры или запись экрана.

При этом на Windows 11 потери могут быть связаны с проблемами процессоров AMD и Intel.