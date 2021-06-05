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Игры Need for Speed продаются со скидками до 75%До 13 июня

Steam запустил распродажу игр популярной серии Need for Speed. Размер максимальной скидки достигает 75%.

С 75% можно ухватить Need for Speed Heat. Напомним, что в обычное время эта часть гоночного симулятора продается за 3 999 рублей, тогда как сейчас стоимость упала до 999.

Need for Speed Most Wanted, в свою очередь, можно ухватить за 349 рублей. Отметим, что ранее игра продавалась за 999.

Need for Speed Payback же продается за 489 рублей вместо прежних 1 399.

Ознакомиться со всеми ассортиментом распродажи можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 13 июня.

Напомним, что прямо сейчас Steam сделал временно бесплатным симулятор выживания в мире с первобытными существами — ARK: Survival Evolved.