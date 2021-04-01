Игры
Сегодня в 13:26
Игры-номинанты премии BAFTA продаются со скидками до 80%
Распродажа завершится сегодня
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил распродажу, в рамках которой со скидками до 80% продаются игры-номинанты премии BAFTA. В их числе Cyberpunk 2077, Death Standing и прочие.
Так, игру о больной шизофренией девушке Hellblade: Senua's Sacrifice продают за 564 рубля вместо прежних 2 258.
Популярную игру Хидэо Кодзимы Death Stranding, в свою очередь, отдают за полцены, то есть за 1 749 рублей.
С 80% скидкой доступна ролевая игра The Witcher 3: Wild Hunt и Assassin's Creed Origins - Gold Edition.
На 75% упала стоимость следующих тайтлов: Assassin's Creed Odyssey - Gold Edition, The Sexy Brutale, Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition, Prison Architect, The Far Cry 4 Gold Edition, INSIDE и прочих.
Распродажа закончится уже сегодня. Ознакомиться со всеми играми, которые в ней представлены, можно по этой ссылке.