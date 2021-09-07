Игры о ковбоях и выживании в зомби-апокалипсисе распродают со скидками до -75%

Кооперативный экшен о ковбоях God's Trigger, в свою очередь, доступен с 65% скидкой — стоимость игры упала с 360 рублей до 126.

Еще одну игру о ковбоях — Call of Juarez продают всего за 182 рубля вместо исходных 728.

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