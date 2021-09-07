Игры
Сегодня в 12:19
Игры о ковбоях и выживании в зомби-апокалипсисе распродают со скидками до -75%До 13 сентября
В Humble Bundle объявили очередную тематическую распродажу. На этот раз с большими скидками — вплоть до -75% — продаются игры о ковбоях и выживании в зомби-апокалипсисе.
Так, игра Dying Light: The Following продается с 66% скидкой. Напомним, что ранее тайтл о выживании в мире с зомби продавали за 399 рублей, тогда как сейчас он доступен за 135.
Кооперативный экшен о ковбоях God's Trigger, в свою очередь, доступен с 65% скидкой — стоимость игры упала с 360 рублей до 126.
Еще одну игру о ковбоях — Call of Juarez продают всего за 182 рубля вместо исходных 728.
Ознакомиться с остальными играми, которые доступны со скидками, можно перейдя по этой ссылке.