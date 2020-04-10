Игры о наёмном убийце Hitman продаются продаются со скидками до 84%

Так, всего за 331 рубль (80% скидка) вместо прежних 1659 можно ухватить золотое издание игры Hitman 2, в состав которого входит ряд дополнительного контента, а также эксклюзивные внутриигровые предметы.

А с 84% скидкой, в свою очередь, можно приобрести целый комплект игр популярной серии, в состав которого входят все места и миссии из 1-го сезона игры, бонусная кампания, а также несколько костюмов, оружий, а также тематических контрактов на обострение.

Ознакомиться со всеми играми серии, которые участвуют в акции, можно по этой ссылке.Акция является временной и продлится она вплоть до 13 апреля.