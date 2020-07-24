Игры
Сегодня 12:40
Игры об инопланетном вторжении продаются со скидками до 80%
Распродажа продлится до 30 июля
В популярном сервисе цифровой дистрибуции Humble bundle запущена новая распродажа, в рамках которой игры об инопланетном вторжении продаются со скидками до 80%.
Игры серии XCOM представляют из себя тайтлы, ключевой лейтмотив которых сводится к инопланетному вторжению. Онлайн-магазин же, в свою очередь, дарит геймерам возможность приобрести игры серии с хорошими скидками. Так, к примеру, XCOM 2, которая в обычное время продается за 4 281 рублей, сейчас доступна всего за 856 рублей.
В то же время, всего за 178 рублей можно ухватить XCOM 2 - Anarchy's Children.
В распродаже можно встретить и другие, не менее популярные научно-фантастические тайтлы. В их число вошла игра The Outer Worlds, которая продается за 2 140 рублей вместо прежних 4 281 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Акция продлится до 30 июля.