Игры об ужасном будущем распродают со скидками до 90%

Так, Deus Ex: Mankind Divided можно ухватить с 85% скидкой — за 338 рублей вместо прежних 2 255. Действия в игре разворачиваются в 2029 году. По сюжету, люди с биомеханическими имплантами получили сигнал, из-за которого впали в безумие и приступили к уничтожению имущества, убийству людей, что привело к глобальному хаосу.