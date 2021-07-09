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Игры об ужасном будущем распродают со скидками до 90%До 12 июля
В онлайн-магазине Humble bundle началась свежая акция с тематическими играми об ужасном будущем. Размер максимальной скидки достигает 90%.
Так, Deus Ex: Mankind Divided можно ухватить с 85% скидкой — за 338 рублей вместо прежних 2 255. Действия в игре разворачиваются в 2029 году. По сюжету, люди с биомеханическими имплантами получили сигнал, из-за которого впали в безумие и приступили к уничтожению имущества, убийству людей, что привело к глобальному хаосу.
Всего за 104 рубля вместо прежних 419 отдают Dead Island Definitive Edition — игру про зомби апокалипсис на таинственном острове.
Ознакомиться со всеми играми, которые представлены в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она уже через три дня.