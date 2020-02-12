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Игры от разработчиков Warcraft и Diablo пропали со стримингового сервиса NVIDIA GeForce Now

Причем, до сих пор неизвестно, что послужило причиной этому
Как стало известно, из недавно запущенного стримингового сервиса GeForce Now исчезли игры, издателем которых выступает корпорация Activision Blizzard. В числе игр, которые пропали из виртуальной библиотеки NVIDIA, оказались Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch, Diablo 3 и множество других интересных проектов.

”В соответствии с просьбой Activision Blizzard, все их игры будут удалены из сервиса. Мы надеемся в будущем продолжить работу с Activision Blizzard и вернуть эти и другие продукты в дополнение к сотням игр, которые в настоящее время поддерживаются в GeForce Now. У нас представлено более 1500 игр. Следите за еженедельными обновлениями”, — заявил представитель NVIDIA.

В целом, данная ситуация выглядит достаточно странно сразу по нескольким причинам. Во-первых, сервис открылся совсем недавно и столь скорая пропажа игр из библиотеки — в крайней степени непонятный шаг со стороны издателя. Во-вторых, обычно из подобных сервисов пропадают одна, две, несколько игр, но весь каталог разработчика разом. Будем ждать полноценного комментария со стороны Activision Blizzard — возможно они смогут объяснить, с чем связана подобное желание обойти стороной сервис NVIDIA.