Игры от разработчиков Warcraft и Diablo пропали со стримингового сервиса NVIDIA GeForce Now

”В соответствии с просьбой Activision Blizzard, все их игры будут удалены из сервиса. Мы надеемся в будущем продолжить работу с Activision Blizzard и вернуть эти и другие продукты в дополнение к сотням игр, которые в настоящее время поддерживаются в GeForce Now. У нас представлено более 1500 игр. Следите за еженедельными обновлениями”, — заявил представитель NVIDIA.

В целом, данная ситуация выглядит достаточно странно сразу по нескольким причинам. Во-первых, сервис открылся совсем недавно и столь скорая пропажа игр из библиотеки — в крайней степени непонятный шаг со стороны издателя. Во-вторых, обычно из подобных сервисов пропадают одна, две, несколько игр, но весь каталог разработчика разом. Будем ждать полноценного комментария со стороны Activision Blizzard — возможно они смогут объяснить, с чем связана подобное желание обойти стороной сервис NVIDIA.