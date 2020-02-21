Игры
Сегодня 16:19
Игры от создателей игровой серии Worms продаются со скидками до 75%
Причем по скидке продается самая популярная игра компании
Worms — это культовая игровая серия, имевшая максимальную популярность в конце 90-х годов прошлого столетия. Игры серии умудрялись совмещать в себе отличную тактическую составляющую и убойный юмор, которым даже сейчас не могут похвастаться многие представители индустрии. И именно игры студии Team17, занимавшейся разработкой Worms, прямо сейчас можно купить с огромными скидками на площадке Humble Bundle.
Что интересно, по скидке продаются как не самые известные проекты, такие как The Escapists 2 — игру можно купить за 382 рубля вместо более привычных для нее 1 275, так и та самая Worms. Правда, это версия не из 90-х, а более новая итерация 2016 года, но зато и купить ее можно за достаточно вменяемые деньги — за игру просят 478 рублей вместо 1 912, то есть размер скидки составляет 75%!
Стоит отметить, что скидка носит временный характер и продлится еще 3 дня. Так что если у вас появились мысли о покупке новой части легендарной серии, да еще и с огромной скидкой, то вам стоит поторопиться!