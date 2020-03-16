Игры
Сегодня 16:00
Игры от создателей шутера Battlefield V и The Sims 4 можно купить со скидками до 75%
Акция продлится до 23 марта
Цифровой магазин компании Electronic Arts — Origin запустил весеннюю распродажу. Так, игры от создателей шутера Battlefield V и The Sims 4 можно купить со скидками до 75%.
Так, если ранее популярный шутер от первого лица Battlefield V стоил порядка 2499 рублей, то благодаря 60% скидки его можно ухватить за 999 рублей.
А с 75% скидкой, в свою очередь, можно приобрести культовый симулятор жизни - The Sims 4. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет 2499 рублей, тогда как с учетом скидки он обойдется всего в 624 рубля.
Кроме того, акция также коснулась гоночную игру в открытом мире из легендарной серии Need for Speed. Так, если в обычное время ее можно купить за 3499 рублей, то в рамках акции она продается за 1749 рублей.
Отметим, что акция является временной и завершится уже 23 марта. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в весенней распродаже, можно по этой ссылке.