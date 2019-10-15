Игры от Xbox One стали доступны на Android-смартфонах

По словам компании, на старте сервис даст игрокам доступ к следующим играм: Gears 5, Halo 5: Guardians, Killer Instinct и Sea of Thieves. А для того, чтобы пользователи смогли насладиться консольными играми на своих смартфонах, их мобильные устройства должны соответствовать минимальным требованиям: работать смартфон должен на базе Android не ниже 6-й версии, иметь поддержку Bluetooth 4.0 и выше, также поддерживать Wi-Fi 5 ГГц со скоростью от 10 Мбит/с. Также важно отметить, что сервис будет корректно работать лишь при наличии у пользователя фирменного геймпада для Xbox и приложения Xbox Game Streaming.