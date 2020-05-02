Игры
Сегодня 14:07
Игры по "Звездным войнам" продаются с большими скидками
В честь дня "Звездных войн"
Напомним, что уже 4 мая состоится неофициальный праздник - день “Звездных войн”. Так, сервис цифровой дистрибуции Steam приурочил к данному событию акцию, в рамках которой игры по “Звездным войнам” продаются с большими скидками.
Если ранее Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy продавалась за 259 рублей, то в ходе распродажи ее стоимость упала до 90.
Также распродажа коснулась и прошлогодней новинки - Star Wars Jedi: Fallen Order. Напомним, что в обычное время стоимость данного тайтла составляла 3499 рублей, тогда как до 7 мая его можно урвать за 2099.
А всего за 90 рублей, в свою очередь, можно загрузить Star Wars: Battlefront 2, которые ранее стоил 259.
С 65% скидкой доступно издание Star Wars: Empire at War Gold Pack Star Wars: Empire at War Gold Pack, что сделало его стоимость равной 152 рублям.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.