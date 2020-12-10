Игры-победители The Game Awards продаются со скидками

Также по сниженной стоимости можно приобрести победителей церемонии, прошедшей в прошлом году. В частности, за полцены можно ухватить DEATH STRANDING. Напомним, что в обычное время игра продается за 3 499 рублей, тогда как сейчас доступна за 1 749 рублей.