Игры
Сегодня 17:37
Игры-победители The Game Awards продаются со скидками
До 14 декабря
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил акцию в честь The Game Awards. В ее рамках игры, которые удостоились награды в этой церемонии, а также игры-номинанты, продаются со скидками.
Со скидкой можно купить тайтлы, которые стали номинантами The Game Awards в этом году. Так, игру STAR WARS Jedi: Fallen Order можно приобрести за 1 399 рублей вместо прежних 3 499 рублей.
На звание игры года в этом году претендует и файтинг Mortal Kombat 11, который можно купить с 70% скидкой.
Также по сниженной стоимости можно приобрести победителей церемонии, прошедшей в прошлом году. В частности, за полцены можно ухватить DEATH STRANDING. Напомним, что в обычное время игра продается за 3 499 рублей, тогда как сейчас доступна за 1 749 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она, к слову, через четыре дня.