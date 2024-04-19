Игры помогут в развитии когнитивных навыков у подростков

В исследовании участвовали 130 человек, включая учеников средних школ и старшеклассников. Участники заполнили анкету о своих игровых привычках, после чего прошли серию тестов на когнитивные функции и двигательный контроль.

Результаты показали, что частота игры влияет на когнитивные функции и двигательные навыки. Однако более интересным оказался факт, что участники, проводившие за играми больше времени, демонстрировали лучшую производительность в задачах, требующих быстрой реакции и стратегического планирования.